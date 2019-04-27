ФИДЕ увеличила до 14 количество партий в мачте за звание чемпиона

Афины , , 15:57 — REGNUM Новые правила проведения матча мужского чемпионата мира по шахматам утвердила Международная шахматная федерация (FIDE), увеличив с 12 до 14 максимальное количество партий, сообщает 27 апреля пресс-служба федерации.

«Это изменение отражает общее мнение, матч должен быть немного длиннее», — говорится на официальном сайте FIDE.

Также сообщается, что дни отдыха будут сокращены с шести до пяти, чтобы мероприятие укладывалось в разумные сроки, а сам такой более динамичный график позволит использовать субботы и воскресенья в качестве игровых дней.

Кроме этого FIDE ограничила возможно ничьей по обоюдному согласию и теперь игроки не могут пойти на неё до 40-го хода черных, а заявка на ничью до этого разрешается только арбитром.

Также призовой фонд турнира за звание чемпиона мира увеличен до 2 млн и победитель получает 60% от неё, а в случае победы на тай-брейке призовые распределят по принципу 55% и 45%.

И ещё изменен контроль времени, теперь дается 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на последующие 20 и 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го. При этом до того использовался такой контроль: 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Отметим, сообщается, что данные поправки были внесены FIDE после консультации с представителями шахматного сообщества.