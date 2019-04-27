Борцы из Казахстана завоевали две бронзы на чемпионате Азии в Китае

Сиань, Китай, , 15:27 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Корлан Жаканша завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Китае, сообщили 27 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Казахстанский борец выступил в весовой категории до 55 кг. Ему противостоял Джеон Хекжин из Южной Кореи, который потерпел поражение со счетом 9:0.

Кроме того, Тамерлан Шадукаев из Казахстана в весовой категории до 77 кг победил Бахита Шарифа Бадра из Катара и также завоевал бронзовую медаль.

Отметим, 27 апреля в китайском Сиане стартовал чемпионат Азии по греко-римской борьбе. Сборную Казахстана представляют десять борцов в различной весовой категории.