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Борцы из Казахстана завоевали две бронзы на чемпионате Азии в Китае

Спорт

Сборную Казахстана представляют десять борцов в различной весовой категории

Сиань, Китай, 27 апреля 2019, 15:27 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Корлан Жаканша завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Китае, сообщили 27 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Казахстанский борец выступил в весовой категории до 55 кг. Ему противостоял Джеон Хекжин из Южной Кореи, который потерпел поражение со счетом 9:0.

Кроме того, Тамерлан Шадукаев из Казахстана в весовой категории до 77 кг победил Бахита Шарифа Бадра из Катара и также завоевал бронзовую медаль.

Отметим, 27 апреля в китайском Сиане стартовал чемпионат Азии по греко-римской борьбе. Сборную Казахстана представляют десять борцов в различной весовой категории.

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