Новым главным тренером молодёжного состава «Спартака» станет Вадим Романов

Москва, , 14:41 — REGNUM Новым главным наставником молодежного состава московского футбольного клуба «Спартак» станет Вадим Романов, в настоящее время работающий с юношеским составом команды, сообщает 27 апреля Сhampionat.com.

На этом посту 40-летний Вадим Романов сменит Алексея Лунина.

Отметим, по итогам 25 туров молодежного футбольного первенства России московская команда «Спартак» с 50 очками находится на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера чемпионата — московского же клуба ЧСКА, на 11 очков.

Напомним, ранее, 26 марта, пресс-служба команды «Спартак» объявил о том, что по окончании сезона его по собственному желанию покинут спортивный директор клуба Сергей Родионов и вице-президент Наиль Измайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации СМИ, новым вице-президентом команды может стать член совета директоров компании «Лукойл» Сергей Михайлов.