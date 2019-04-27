Суббота, 27 Апреля 2019 года
15:19:14 МСК

Новым главным тренером молодёжного состава «Спартака» станет Вадим Романов

Спорт

Ранее специалист работал с юношеским составом команды

Москва, 27 апреля 2019, 14:41 — REGNUM  Новым главным наставником молодежного состава московского футбольного клуба «Спартак» станет Вадим Романов, в настоящее время работающий с юношеским составом команды, сообщает 27 апреля Сhampionat.com.

На этом посту 40-летний Вадим Романов сменит Алексея Лунина.

Отметим, по итогам 25 туров молодежного футбольного первенства России московская команда «Спартак» с 50 очками находится на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера чемпионата — московского же клуба ЧСКА, на 11 очков.

Напомним, ранее, 26 марта, пресс-служба команды «Спартак» объявил о том, что по окончании сезона его по собственному желанию покинут спортивный директор клуба Сергей Родионов и вице-президент Наиль Измайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации СМИ, новым вице-президентом команды может стать член совета директоров компании «Лукойл» Сергей Михайлов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить