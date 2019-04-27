СМИ: Погба согласовал с «Реалом» условия личного контракта

Лондон, , 14:30 — REGNUM Французский полузащитник лондонского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в состав мадридского клуба «Реал», сообщает 27 апреля AS.

Согласно информации источника, 26-летний француз уже согласовал с мадридской командой условия своего личного соглашения и, в случае перехода в «Реал», станет зарабатывать 12 млн евро в год.

Сам француз, по информации издания, рассчитывает на то, что трансфер состоится до начала предсезонной подготовки.

Отметим, в текущем сезоне Погба сыграл за «МЮ» в 44 матчах и отметился в них 16 голами и 11 результативными передачами. Его текущий контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года и в нем предусмотрена опция продления ещё на год.