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«Сибирь» продлила контракт с нападающим Яковлевым

Спорт

Соглашение рассчитано на два года

Новосибирск, 27 апреля 2019, 14:23 — REGNUM  Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил двустороннее соглашение со своим 23-летним воспитанником нападающим Алексеем Яковлевым, сообщает 27 апреля пресс-служба команды.

Также сообщается, что заключенный контракт рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Отметим, форвард сыграл в КХЛ за 4 сезона в 62 матчах, придя в лигу в 2015 году. В завершившемся чемпионате хоккеист принял участие в 32 матчах, в которых отметился одной результативной передачей и набрал 10 минут штрафа, проводя в среднем по 11 минут за игру.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла девятое место в турнире и не вышла в плей-офф, отстав от ставшего восьмым челябинского клуба «Трактор» на четыре очка.

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Хоккей
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