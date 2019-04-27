Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»

Москва, , 14:00 — REGNUM Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.

Также сообщается, что специалист будет, как и в «Краснодаре», курировать команды старших возрастов. На этом посту Шалимов заменит Владимира Булатова.

Отметим, до последнего времени Игорь Шалимов был главным наставником подмосковной команды «Химки», однако покинул этот пост в начале апреля, так как команда под его руководством смогла набрать только пять очков в шести турах после зимнего перерыва. В 2017 году в качестве главного тренера «Краснодара» довел своих подопечных до финала РПЛ.

Напомним, в настоящее время «Спарак-2» занимает 12-е строчку в турнирной таблице ФНЛ.