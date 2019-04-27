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Тяжелоатлетка из Казахстана завоевала бронзу на чемпионате Азии

Спорт

Спортсменка выступила в весовой категории до 81 кг

Нинбо, Китай, 27 апреля 2019, 13:43 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Раушан Мешитханова завоевала третье место в чемпионате Азии по тяжелой атлетике, сообщили 27 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Спортсменка выступила в весовой категории до 81 кг. В сумме двоеборья она набрала 205 кг, в том числе 98 кг — в толчке и 107 кг — в рывке. Кроме того, Мешитханова завоевала «малое» золото в рывке. Сборную Казахстана на соревнованиях представляли пять спортсменок.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля тяжелоатлет из Казахстана Денис Уланов занял третье место на чемпионате Азии в Китае. Выступая в весовой категории до 81 кг, в сумме двух упражнений он поднял 356 кг.

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Тяжелая атлетика
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