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Эжени Бушар рассталась со своим тренером Майклом Джойсом

Спорт

«Мы с Эжени решили завершить работу по взаимному согласию»

Оттава, 27 апреля 2019, 13:42 — REGNUM  Канадская теннисистка Эжени Бушар прекратила сотрудничество со своим тренером Майклом Джойсом, об это сам специалист сообщил 27 апреля в своем Twitter.

«Мы с Эжени решили завершить работу по взаимному согласию», — написал в своем сообщении Джойс и пожелал спортсменке всего наилучшего.

В текущем сезоне 25-летняя канадка провела 13 матчей и смогла победить только в 6 из них, располагаясь на 81 месте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Также спортсменка является финалисткой Уимблдона 2014 года, завоевав тогда свой единственный трофей в WTA-туре в Нюрнберге.

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