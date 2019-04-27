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Нейта Диаса исключили из рейтинга UFC

Спорт

Боец располагался на пятнадцатой строчке рейтинга легковесов

Лас-Вегас, США, 27 апреля 2019, 13:39 — REGNUM  Американский боец смешанных единоборств легкого веса Нейт Диас исключен из рейтингов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает 27 апреля Bloody Elbow.

До этого момента Нейт Диас располагался на пятнадцатом месте в рейтинге бойцов легкого веса организации и последний раз выходил в октагон в 2016 году, проиграв тогда ирландцу Конору Макгрегору по решению судей на турнире UFC 202.

Позднее американец мог вернуться в бои UFC в октябре 2018 года, однако его поединок с Диасом Порье был отменен из-за травмы Порье.

Отметим, также в СМИ появлялась информация о возможном третьем бое Диаса с Макгрегором, который оба бойца соглашались провести в среднем весе.

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Смешанные единоборства
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