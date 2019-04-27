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СМИ: «Милан» может продать Романьоли, если не пройдет в ЛЧ

Спорт

Клуб вынужден будет пойти на это по условиям финансового фэйр-плей

Милан, Италия, 27 апреля 2019, 13:11 — REGNUM  Футбольный итальянский клуб «Милан» может продать своего капитана — защитника Алессио Романьоли, сообщает 27 апреля Tuttosport.

Согласно данным источника, клуб будет рассматривать вариант с продажей 24-летнего защитника уже этим летом в случае если «Милану» не удастся занять место в следующем сезоне Лиги Чемпионов.

«Милан» вынужден будет пойти на данный шаг по условиям финансового фэйр-плей и рассчитывает получить за Романьоли 70−80 млн евро.

Отметим, Алессио Романьоли перешел в «Милан» из «Ромы» в 2015 году за 25 млн евро. В текущем сезоне футболист принял участие в 37 матчах за клуб и отметился в них двумя голами. В настоящее время клуб на четвертом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Футбол
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