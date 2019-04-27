Министр спорта Азербайджана: нам было бы интересно создать клуб КХЛ

Баку, , 12:26 — REGNUM Своим мнением о возможности создать в Азербайджане клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поделился министр спорта страны Азад Рагимов 27 апреля в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

"Естественно, если мы начнем двигаться в этом направлении, если будет построен большой ледовый дворец, то нам было бы очень интересно провести в Баку и матчи КХЛ — точно так же, как финал Лиги Европы или футбольные Суперкубки других стран», — заявил Азад Рагимов, отвечая на вопрос о том, хотелось ли ему привести когда-нибудь КХЛ в Азербайджан

Также, по его мнению, такое строительство стало бы толчком для развития хоккея и в итоге создания крепкой национальной сборной.

Кроме этого, Рагимов отметил, что Азербайджан позиционирует себя как спортивная страна и потому для неё нет неинтересных видов спорта и тем более таких будоражащих молодежь как хоккей.

«Я думаю, создать клуб КХЛ в Азербайджане — это очень интересно. Или хотя бы провести какой-нибудь финальный матч КХЛ», — заключил Азад Рагимов, отвечая на вопрос о возможности создания такой хоккейной команды в Азербайджане.