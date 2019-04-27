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«Интер» и «Рома» интересуются форвардом «Вердера» Крузе

Спорт

Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона 2018/19

Бремен, Германия, 27 апреля 2019, 12:07 — REGNUM  Нападающий футбольного немецкого клуба «Вердер» Макс Крузе может продолжить свою карьеру в футбольном чемпионате Италии, сообщает 27 апреля Bild.

Согласно информации источника, 31-летний немец попал в сферу интересов таких итальянских клубов как миланский «Интер» и «Рома».

При этом текущий контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона 2018/19, после чего он может перейти в другой клуб на правах свободного агента. Также сообщается, что переговоры с футболистом ведет и его текущий клуб.

Отметим, Крузе играет за «Вердер» с 2016 года и в нынешнем сезоне сыграл за клуб в 30 матчах, в которых он отметился 10 голами и 9 голевыми передачами. До этого он играл за такие команды как «Фрайбург» и «Санкт-Паули».

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Футбол
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