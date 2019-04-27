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СМИ: новым вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Спорт

Он является членом совета директоров «Спартака» с 2004 года

Москва, 27 апреля 2019, 11:45 — REGNUM  Новым вице-президентом московского футбольного клуба «Спартак» может стать член совета директоров компании «Лукойл» Сергей Михайлов, сообщает 27 апреля Сhampionat.com.

Также известно, что отвечать за селекцию в команде станет, являющийся известным скаутом и матч-агентом, Томас Цорн.

Сергей Михайлов является членов совета директоров «Спартака» с 2004 года.

Отметим, ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» сообщило о том, что клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Радионов.

Напомним, по итогам 25 туров российской футбольной премьер-лиги «Спартак» с 39 очками находится на пятом месте турнирной таблицы и потерял шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

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