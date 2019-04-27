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«Ливерпуль» впервые выиграл 10 матчей подряд с 2006 года

Спорт

Также команда обновила свой рекорд по количеству очков в АПЛ

Ливерпуль, Великобритания, 27 апреля 2019, 11:17 — REGNUM  Победа футбольного клуба «Ливерпуль», одержавшего победу над командой «Хаддерсфилд» в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ), стала десятой подряд во всех турнирах и это первое подобное достижение команды с 2006 года.

До этого команда одерживала более десяти подряд игр в период с марта по май 2006 года, когда клуб одержал 11 побед подряд.

Также этой победой «Ливерпуль» обновил свой рекорд по количеству очков, набранных в АПЛ. Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2008/09, когда команде удалось набрать 86 очков.

Кроме этого данной победой клуб набрал 50 очков в домашних матчах в АПЛ, что также обновило его собственный рекорд сезона 2013/14, когда команда смогла набрать в домашних матчах 49 очков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее команда «Ливерпуль» обыграла клуб «Хаддерсфилд» в матче 36-го тура АПЛ со счетом 5:0 и снова возглавила турнирную таблицу после этой победы.

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Футбол
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