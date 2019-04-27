Форвард «Питтсбурга» Малкин отправился в расположение сборной России

Питтсбург, США, , 11:09 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин направился в расположение российской хоккейной сборной для участия в чемпионате мира 2019 года, который пройдет в Словакии Об этом сообщила 27 апреля супруга хоккеиста Анна Кастерова, разместившая сообщение с таким содержанием в своем Instagram.

«Проводили папу», — написала Кастерова в своем сообщении, к которому прикреплено соответственное фото с уезжающим и прощающимся с семьей Макиным

Отметим, «Питтсбург Пингвинз» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона команде «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, как сообщалось, ранее свое согласие на участие в чемпионате мира 2019 гоа по хоккею в составе сборной России дал нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.