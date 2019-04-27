Главный тренер «Каролины»: Свечников близок к возвращению

Роли, США, , 10:38 — REGNUM Российский нападающий хоккейного «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поправился и в скором времени вернется на лед, рассказал главный тренер команды Роб Бриндамор, его слова приводит 27 апреля официальный сайт клуба.

«Свечников близок к возвращению», — заявил Бриндамор. Также тренер отметил, что российский форвард поправился, однако пока не участвовал в тренировках, чтобы чувствовать себя комфортно.

Кроме этого Роб Бриндамор рассказал, что тренерский штаб не планирует ставить российского игрока в состав до того момента, когда он будет чувствовать себя комфортно.

Отметим, Андрей Свечников получил сотрясение мозга после драки с другим российским игроком — нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона. При этом «Каролина» обыграла «Вашингтон» в серии первого раунда со счетом 4−3.