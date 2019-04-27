Форвард «Ливерпуля» Фирмино может не принять участия в матче с «Барселоной»

Ливерпуль, Великобритания, , 10:37 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Роберто Фирмино рискует не выйти на поле в матче полуфинала Лиги чемпионов с командой «Барселона», сообщает 27 апреля газета Marca.

Согласно данным источника, у 27-летнего нападающего появилась боль в мышцах на тренировке 25 апреля, которая может поставить по вопрос его участие в матче с «Барселоной», который состоится 1 мая.

При этом медики клуба смогут сказать о состоянии футболиста и возможности им сыграть ближе ко времени матча.

Напомним, Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году за 41 млн евро. В текущем сезоне он сыграл в 46 матчах и отметился в них 16 голами и 8 результативными передачами.