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Форвард Неймар признался, что все ещё любит «Барселону»

Спорт

«"Барселона» — это клуб, который всегда очаровывал меня, и я всё ещё люблю его»

Париж, 27 апреля 2019, 10:24 — REGNUM  Бразильский форвард команды «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что он все ещё любит свой предыдущий клуб «Барселону», его слова приводит 27 апреля со ссылкой на ESPN Mundo Deportivo.

По словам Неймара, он ушел из «Барселоны» в поисках нового вызова и новых трудностей.

«Барселона» — это клуб, который всегда очаровывал меня, и я всё ещё люблю его», — заявил 27-летний бразилец, добавив, что ему было трудно решиться на смену клуба.

Также игрок отметил, что он колебался, принимая решение об уходе из «Барселоны» в течение двух недель.

Отметим, Неймар перешел из «Барселоны», за которую он играл четыре сезона, в «ПСЖ» в 2017 года за 222 млн евро, что сделало его самым дорогим в истории футболистом. За каталонский клуб он сыграл в 186 матчах и отметился в них 105 голами и 76 результативными передачами.

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Футбол
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