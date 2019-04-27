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Станцию МЦК «Автозаводская» могут переименовать в «Торпедо»

Спорт

Этот вопрос в июне рассмотрит специальная комиссия

Станцию МЦК «Автозаводская» могут переименовать в «Торпедо»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Станция метро «Автозаводская»

Москва, 27 апреля 2019, 09:57 — REGNUM  Вопрос о переименовании станции метро Московского центрального кольца «Автозаводская» в «Торпедо» будет рассмотрен специальной комиссией в июне 2019 года, рассказал 27 апреля журналистам президент ГК «Инград» Павел Поселенов.

По словам Поселенова, такой запрос имеется.

«И мы, в свою очередь, также обратились к властям с этим вопросом, написали соответствующие письма и получили ответ, что данное предложение будет рассмотрено в июне на специальной комиссии», — рассказал глава компании, которая будет заниматься реконструкцией столичного стадиона «Торпедо», чьи слова приводит Сhampionat.com.

Также, как считает Поселенов, строительство нового стадиона станет дополнительным аргументом «за» в вопросе о переименовании, которое может дать толчок возрождения истории футбольного клуба «Торпедо», ныне выступающего в профессиональной футбольной лиге России.

Отметим, ранее в Москве, в связи со строительством стадионов ЦСКА и «Спартак» появились одноимённые станции метро, а станция МЦК «Черкизовская» была переименована в «Локомотив».

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