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Футболист «Галтасарая» отказался выйти на поле в матче Кубка Турции

Спорт

Игрко заявил перед матчем о своем плохом самочувствии

Стамбул, Турция, 27 апреля 2019, 09:54 — REGNUM  Марокканский полузащитник футбольного стамбульского клуба «Галтасарай» Юнес Беланда отказался выйти на поле в ответном матче полуфинала турецкого футбольного чемпионата с командой «Йени Малатяспор», сообщает 27 апреля портал Fanatik.

Согласно информации источника, 29-летний игрок был завялен на матч в стартовом составе, однако перед выходом на поле он заявил о своем плохом самочувствии и отказался от участия в игре.

В результате главный тренер «Галтасарая» Фатих Терим отправил игрока наблюдать матч на трибуны и включил в стартовый состав вместо него другого футолиста — Райана Донка.

Отметим, матч между «Галтасарем» и «Йени Малатяспор» закончился разгромным поражением последних со счетом 5:2. В финале стамбульская команда сыграет с клубом «Акисарспор».

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Футбол
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