Беруби, Купер и Тротц претенденты на звание лучшего тренера сезона в НХЛ

Торонто, Канада, , 09:11 — REGNUM Тренеры хоккейных клубов «Сент-Луис Блюз» Крэйг Беруби, «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц и «Тампа-Бэй Дайтинг» Джон Купер стали претендентами на звание лучшего тренера НХЛ, сообщает 27 апреля пресс-служба Лиги.

Приз, вручаемый лучшему тренеру НХЛ, называется «Джек Адамс Эворд».

Крэйг Беруби может получить приз в первый раз в своей карьере, под его руководством «Сент-Луис» занял третье место в центральном дивизионе НХЛ и вышел в плей-оф нынешнего сезона.

Барри Тротц уже получал «Джек Адамс Эворд» в 2016 году как главный насавник «Вашингтон Кэпиталз» и в прошлом сезоне довел клуб до победы в борьбе за Кубок Стэнли.

Джон Купер, в случае получения им награды, станет вторым тренером «Тампы» удостоенным «Джек Адамс Эворд». Первым стал в 2004 Джон Торторелла, ныне являющийся главным наставником команды «Коламбус Блю Джекетс».

Отметим, «Джек Адамс Эворд» вручается с 1974 года, обладатели этой и других индивидуальных награды будут объявлены в июне на официальной церемонии закрытия нынешнего сезона НХЛ.