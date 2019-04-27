Нур-Султан, Казахстан, , 09:10 — REGNUM

Сборная Казахстана по хоккею одержала уверенную победу над командой Южной Кореи в рамках подготовки к чемпионату мира, сообщили 27 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Казахстанские хоккеисты забили три безответных гола в ворота соперника. В матче отличились Дастин Бойд, Антон Сагадеев, Антон Некряч. Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы «А» состоится в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Франции со счетом 7:2 на чемпионате мира среди юниоров до 18 лет в первом дивизионе группы «А».

Читайте также: Хоккеисты из Казахстана разгромили Францию на юниорском чемпионате мира