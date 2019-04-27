«Сан-Хосе» разгромил «Колорадо» и ведет в серии

Сан-Хосе, США, , 08:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» нанес поражение с крупным счетом команде «Колорадо Эвеланш» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл на 3-й минуте нападающий гостей Гариэль Брук, затем шведский форвард хозяев Густав Нюквист (15-я минута) счет сравнял и на первый перерыв команды ушли при равном счете.

На старте второго периода форвард «Колорадо» Колин Уилсон снова вывел свой клуб вперед (24-я), удачно реализовав большинство, однако затем хозяева забили три шайбы, это сделали Джо Торнтон (331-я), Кевин Лабанк (37-я) и Брент Бёрнс (40-я).

Под занавес матча (60-я) швейцарский форвард «Сан-Хосе» Тимо Майерс забил пятую шайбу в пустые ворота соперника и сделал счет окончательным.

Российский нападающий «Колорадо» Семен Варламов не принимал участия в матче.

Отметим, по итогам матча «Сан-Хосе» повел в серии счетом сетом 1−0. Второй матч состоится 29 апреля и пройдет также в Сан-Хосе.