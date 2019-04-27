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ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в Евролиге в «Финал четырех»

Спорт

92:83 в пользу гостей

Витория, Испания, 27 апреля 2019, 08:44 — REGNUM  Баскетбольный московский клуб ЦСКА обыграл испанскую команду «Баскония» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и стал участником «Финала четырех».

Встреча прошла на паркете площадки «Фернандо Буэса» в Витории и закончилась со счетом 92:83 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал французский атакующий защитник ЦСКА Нандо де Коло, который набрал 27 очков.

У их оппонентов самым результативным французский игрок «Басконии» Венсан Пуарье, набравший 21 очко в игре.

Отметим, это восьмой выход ЦСКА в «Финал четырех» Евролиги, клуб побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 году. В прошлом сезоне команда в нем дважды уступила и не выиграла наград.

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Баскетбол
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