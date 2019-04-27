«Порту» сыграл вничью с «Риу Аве», ведя 2:0

Лиссабон, , 08:33 — REGNUM Футбольный лиссабонский клуб «Порту» сыграл вничью с командой «Риу Аве» в матче 31-го тура португальского футбольного чемпионата.

Встреча прошла на домашнем поле «Риу Аве» в Вилу-да-Конди и закончилась со счетом 2:2.

При этом «Порту» уверенно вел в счете после голов алжирского хавбека клуба Ясин Брахими (18-я минута) и голом в свои ворота футболиста «Риу Аве» Дужинора Роша (22-я).

Хозяевам удалось отыграть один мяч только на 85-й минуте, его автором стал Нуну Сантуш, а на первой минуте добавленного времени матча Ронан Херонимо точным ударом сравнял счет во встрече.

Отметим, эта ничья прервала победную серию «Порту» из шести подряд игр и с 76 очками лидирует в турнирной таблице португальского чемпионата по футболу, однако у идущей на втором месте «Бенфики» 75 очков и одна игра в запасе. «Риу Аве» с 39 очками находится на восьмой строчке.