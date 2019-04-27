«Лион» переиграл «Бордо» в большинстве

Бордо, Франция, , 08:08 — REGNUM Футбольный клуб «Лион» обыграл команду «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата.

Игра, проходившая на поле стадиона «Матмут-Атлантик» в Борд, закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В первом тайме предпочтительнее выглядели хозяева. Несмотря на то, что счет в матче открыл на 14-й минуте форвард «Лиона» Мемфис Демпай, затем нападающие хозяев Джимми Бриан (34-я) и Николя де Превиль (38-я) сравняли счет и вывели свою команду вперед.

Сравнять его «Лиону» удалось только на 67-й минуте игры мячом форварда Максвелла Корне. Затем на 73-й минуте с поля был удален сербский защитник «Бордо» Вукашин Йованович и на 85-й минуте нападающий «Лиона» Мусса Дембеле отправил мяч в ворота соперника, поставив этим в матче точку в пользу своей команды.

Отметим, по итогам встречи «Лион», для которого это вторая подряд победа, с 62 очками находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» с 38 очками на четырнадцатой позиции.