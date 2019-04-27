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Овечкин считает, что он может стать лучшим даже в драке

Спорт

«Я могу прибавить во всем»

Вашингтон, 27 апреля 2019, 07:45 — REGNUM  Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что он может прибавить в своей игре во всех отношениях. Его слова приводит 27 апреля в своем Twitter обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

«Я могу прибавить во всем. В оборонительной игре. Даже в драках я могу быть лучшим», — цитирует Овечкина Изабель Хуршудян.

Отметим, ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона команде «Каролина Харрикейнз» со счетом 4−3.

Напомним, ранее также стало известно, что Александр Овечкин согласился выступать в составе сборной России по хоккею на предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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