Москва, , 07:31 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин одержал досрочную победу над представителем Белоруссии Алексеем Кудиным на турнире Fight Nights Global 93, проходившем в Мытищах.

Малыхин сразу стал действовать активнее и во втором раунде боя судья засчитал белорусу поражение техническим нокаутом.

По итогам боя в активе Малыхина пять боев в турнирах ММА без единого поражения. На счету его оппонента 24 боя, из них 12 он проиграл и один завершил вничью.

Отметим, первоначально соперником российского бойца на турнире должен был стать бразилец Фабио Макдональдо, однако он не смог прибыть в Россию.