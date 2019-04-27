Москва, 27 апреля 2019, 07:31 — REGNUM
Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин одержал досрочную победу над представителем Белоруссии Алексеем Кудиным на турнире Fight Nights Global 93, проходившем в Мытищах.
Малыхин сразу стал действовать активнее и во втором раунде боя судья засчитал белорусу поражение техническим нокаутом.
По итогам боя в активе Малыхина пять боев в турнирах ММА без единого поражения. На счету его оппонента 24 боя, из них 12 он проиграл и один завершил вничью.
Отметим, первоначально соперником российского бойца на турнире должен был стать бразилец Фабио Макдональдо, однако он не смог прибыть в Россию.