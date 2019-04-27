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«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Спорт

1:0 в матче и 1-0 в серии в пользу «Каролины»

Нью-Йорк, США, 27 апреля 2019, 07:30 — REGNUM  Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Встреча прошла на льду «Барклейс-центра» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Каролины» Джордан Стаал.

Главной звездой встречи стал чешский голкипер гостей Петр Мразек, сумевший оформить в матче шут-аут, отразив 31 из 31 бросков по его воротам. Также отличился вратарь хозяев Робин Лейнер, который отбил 31 из 32 шайб.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не принимал участия в матче так как восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил во время драки с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче первого раунда плей-офф.

Отметим, по итогам встречи «Каролина» повела в серии со счетом 1−0, ранее клуб одержал верх в первом раунде плей-офф над командой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом в серии 4−3.

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