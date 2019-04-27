«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»

Ливерпуль, Великобритания, , 07:11 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» нанес поражение с сухим счетом команде «Хаддерсфилд» в матче 36-го тура футбольного чемпионата Английской Премьер-лиги.

Встреча прошла на поле ливерпульского стадиона «Энфилд» и закончилась разгромом гостей со счетом 5:0.

Голы в составе победителей на счету оформивших в мачте дубли Садио Мане (23-я, 66-я минуты) и Мохамеда Салаха (45-я, 83-я), ещё один мяч забил Наби Кейт (1-я)

Отметим, по итогам матча «Ливерпуль» набрал 91 очко и вновь вышел на первое место турнирной таблицы АПЛ, опережая на два очка команду «Манчестер Сити», однако при этом у «МС» есть игра в запасе. «Хаддерсфилд» с 14 очками потерпел восьмое поражение подряд и находится на двадцатом месте в зоне вылета.