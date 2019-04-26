Центральный стадион Профсоюзов в Воронеже ждёт реконструкция

Воронеж, , 17:36 — REGNUM Решение о реконструкции поля Центрального стадиона Профсоюзов, являющегося домашним стадионом воронежского футбольного клуба «Факел», принято губернатором Александром Гусевым. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Глава региона провел выездное совещание по вопросу сертификации стадиона для проведения матчей Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги сезона 2019−2020 годов.

Глава региона осмотрел поле, которое вызывает нарекания как со стороны игроков, так и болельщиков: особенно ситуация осложняется весной и осенью. Именно с реконструкции поля планируется начать работы на стадионе.

«В ближайшие семь-десять лет мы вряд ли сможем построить в Воронеже новый стадион, поэтому нужно приводить в порядок тот, что есть. Вопрос состояния поля мы будем решать в первую очередь. Мы не рассматриваем переезд «Факела» на постоянной основе на другой стадион, об этом варианте решения нужно забыть», — сказал губернатор.

Александр Гусев поручил проработать предложения по реконструкции футбольного поля — уже с графиком и перечнем необходимых работ, объемом предполагаемого финансирования и возможными подрядчиками. После этого будут определены срок реконструкции, а также площадка, на которой «Факел» временно будет проводить домашние игры.

Руководитель спортдепартамента Владимир Кадурин также доложил, что для сертификации стадиона для проведения матчей Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги сезона 2019−2020 годов и получения лицензии футбольным клубом «Факел» необходимо уже в ближайшее время оборудовать кондиционерами вип-трибуну, обеспечить Wi-Fi покрытие центральной трибуны. С решением этих вопросов, заверил Кадурин, проблем не возникнет.

Еще одно требование — погасить имеющиеся у ФК «Факел» задолженности перед сотрудниками, другими клубами, внебюджетными фондами и налоговыми органами. Сегодня, как сообщил генеральный директор АФК «Факел» Виталий Середин, общая сумма долгов клуба составляет 11 млн рублей. Решить проблему рассчитывают до конца апреля, за счет средств спонсоров.

Современный Центральный стадион профсоюзов ведет свою историю с 1984 года, когда он масштабно перестраивался в последний раз, а первое футбольное поле на этом месте появилось еще в 1917 году. С 1954 года и до сегодняшнего времени на Центральном стадионе профсоюзов проводит свои матчи местная команда «Факел». Сегодня стадион вмещает, как и в 1980-х годах, 34,8 тыс. зрителей.

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