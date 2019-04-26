Хоккеист ярославского «Локомотива» подписал контракт с клубом НХЛ

Ярославль, , 16:18 — REGNUM Нападающий ярославского «Локомотива» Данил Юртайкин стал игроком клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Национальной хоккейной лиги. 21-летний форвард подписал стандартный контракт новичка. Соглашение Юртайкина с ярославским «Локомотивом» истекает 30 апреля 2019 года. В составе ярославского клуба игрок выступал два сезона, сыграл 67 матчей и набрал 20 очков. Так же у Юртайкина 5 игр за хабаровский «Амур».

"Данил взрывной игрок, который готов создавать моменты и поддерживать игру в зоне соперника. По результативности он входит в первую тройку игроков КХЛ до 22 лет», — сказал генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон в интервью официальному сайту НХЛ.

Данил Юртайкин является двукратным обладателем Кубка Харламова в составе МХК «Локо», в этом сезоне нападающий дебютировал в составе национальной сборной России в матчах Еврохоккейтура и Евровызова.

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