ЦСКА продлил контракт с Виктором Васиным

Москва, , 14:43 — REGNUM Московский ЦСКА продлил контракт с защитником Виктором Васиным. Об этом 26 апреля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что срок соглашения истекал нынешним летом. Новый контракт с футболистом рассчитан до конца сезона 2020/21.

Напомним, Васин перешёл в ЦСКА в январе 2011 года и стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка России.

В феврале 2018 года в матче с «Црвеной Звездой» он получил травму крестообразных связок. 20 апреля в матче с «Локомотивом» он впервые вышел на поле после травмы.

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