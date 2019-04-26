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Дик Адвокат может стать главным тренером сборной Шотландии

Спорт

Адвокат и руководство Шотландской федерации футбола провели переговоры

Эдинбург, Великобритания, 26 апреля 2019, 13:16 — REGNUM  Бывший главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат может возглавить сборную Шотландии. Об этом сообщает The Scottish Sun.

По информации издания, Адвокат и руководство Шотландской федерации футбола провели переговоры, и тренер предложил свои услуги.

Если назначение состоится, что на посту наставника шотландской команды Адвокат сменит Алекса Маклиша, который ушёл в отставку несколько дней назад.

Отметим, что сборная Шотландии играет в группе I отборочного турнира чемпионата Европы—2020 вместе со сборной России. После двух туров шотландцы набрали три очка.

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