Дюков включён в Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта

Москва, , 12:59 — REGNUM В состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта включён глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Об этом говорится в указе президента РФ, размещённом 26 апреля на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав Совета Дюкова А.В. — председателя правления, генерального директора ПАО «Газпром нефть», президента Российского футбольного союза», — говорится в указе.

Напомним, Дюков был избран главой РФС в феврале 2019 года. Назначение произошло после выборов, на которых Дюков являлся единственным кандидатом. С 2008 по 2017 год он был президентом «Зенита», а в 2017 возглавил совет директоров клуба.

Добавим, что совет по развитию физической культуры и спорта был учреждён в 2012 году. Сейчас в него входят 42 человека.

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