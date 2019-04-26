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Дюков включён в Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта

Спорт

Дюков является главой РФС с февраля 2019 года

Москва, 26 апреля 2019, 12:59 — REGNUM  В состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта включён глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Об этом говорится в указе президента РФ, размещённом 26 апреля на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав Совета Дюкова А.В. — председателя правления, генерального директора ПАО «Газпром нефть», президента Российского футбольного союза», — говорится в указе.

Напомним, Дюков был избран главой РФС в феврале 2019 года. Назначение произошло после выборов, на которых Дюков являлся единственным кандидатом. С 2008 по 2017 год он был президентом «Зенита», а в 2017 возглавил совет директоров клуба.

Добавим, что совет по развитию физической культуры и спорта был учреждён в 2012 году. Сейчас в него входят 42 человека.

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