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«Ювентус» может купить полузащитника «Лиона» Фекира

Спорт

Клуб рассматривает вариант с покупкой Фекира в летнее трансферное окно

Турин, Италия, 26 апреля 2019, 12:25 — REGNUM  Туринский «Ювентус» может купить полузащитника «Лиона» Набиля Фекира. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, туринский клуб рассматривает вариант с покупкой хавбека в летнее трансферное окно.

Отметим, что 25-летний Фекир является воспитанником «Лиона». В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах чемпионата Франции, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, летом 2018 года Фекир мог перейти в «Ливерпуль», однако трансфер сорвался из-за завышенных требований агента.

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