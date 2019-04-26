«Ювентус» может купить полузащитника «Лиона» Фекира

Турин, Италия, , 12:25 — REGNUM Туринский «Ювентус» может купить полузащитника «Лиона» Набиля Фекира. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, туринский клуб рассматривает вариант с покупкой хавбека в летнее трансферное окно.

Отметим, что 25-летний Фекир является воспитанником «Лиона». В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах чемпионата Франции, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, летом 2018 года Фекир мог перейти в «Ливерпуль», однако трансфер сорвался из-за завышенных требований агента.

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