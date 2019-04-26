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Защитник «Бетиса» Бартра может заменить Година в «Атлетико»

Спорт

«Атлетико» рассматривает вариант с приобретением Бартры в летнее трансферное окно

Мадрид, 26 апреля 2019, 11:58 — REGNUM  Защитник «Бетиса» Марк Бартра может заменить Диего Година в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, «Атлетико» проявляет интерес к Бартре и рассматривает вариант с его приобретением в летнее трансферное окно.

Напомним, 28-летний Бартра является воспитанником «Барселоны». В январе 2018 года он перешёл в «Бетис» из дортмундской «Боруссии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты «Атлетико» Диего Годин и Филипе Луис могут покинуть клуб после окончания сезона 2018/19.

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