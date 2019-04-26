Боксер из Казахстана стал чемпионом Азии

Бангкок, , 11:59 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Турсынбай Кулахмет завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по боксу в Таиланде, сообщили 26 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В финальном поединке в весовой категории до 74 кг казахстанский боксер одержал победу над Ашишем Кумаром из Индии. По результатам поединка судьи единогласно присудили победу Кулахмету.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Бангкоке стартовал чемпионат Азии по боксу. Первыми из казахстанских боксеров на ринг вышли Кайрат Ералиев и Санатали Тольтаев, которые одержали уверенную победу.

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