В ЦСКА может вернуться разыгрывающий сборной Сербии Теодосич

Москва, , 11:36 — REGNUM Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич может вернуться в московский ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что ЦСКА договорился с 32-летним сербским баскетболистом о контракте на следующий сезон.

Напомним, Теодосич играл за ЦСКА с 2011 по 2017 год и стал шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, а также победителем Евролиги.

Летом 2017 года Теодосич покинул ЦСКА, подписав контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». В НБА он провёл 60 матчей за два сезона, в которых набирал по восемь очков и отдавал по четыре передачи в среднем за игру. В феврале 2019 года он покинул «Клипперс».