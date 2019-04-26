Пятница, 26 Апреля 2019 года
11:37:18 МСК

В ЦСКА может вернуться разыгрывающий сборной Сербии Теодосич

Спорт

ЦСКА договорился с Теодосичем о контракте на следующий сезон

Москва, 26 апреля 2019, 11:36 — REGNUM  Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич может вернуться в московский ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что ЦСКА договорился с 32-летним сербским баскетболистом о контракте на следующий сезон.

Напомним, Теодосич играл за ЦСКА с 2011 по 2017 год и стал шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, а также победителем Евролиги.

Летом 2017 года Теодосич покинул ЦСКА, подписав контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». В НБА он провёл 60 матчей за два сезона, в которых набирал по восемь очков и отдавал по четыре передачи в среднем за игру. В феврале 2019 года он покинул «Клипперс».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить