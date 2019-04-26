Казанский «Зенит» вышел в финал Суперлиги, обыграв «Факел»

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:02 — REGNUM Казанский «Зенит» одержал победу над «Факелом» из Нового Уренгоя во втором матче полуфинальной серии волейбольной Суперлиги.

Встреча состоялась в Новом Уренгое и завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:23) в пользу казанской команды.

Добавим, что ранее «Зенит» одержал победу в первой полуфинальной встрече. Таким образом, казанский клуб выиграл серию до двух побед и вышел в финал Суперлиги, в котором сыграет с кемеровским «Кузбассом».

Читайте также: «Кузбасс» вышел в финал волейбольной Суперлиги, обыграв «Зенит»