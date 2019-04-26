Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Сент-Луис, США, , 10:45 — REGNUM Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 26 апреля сообщается на сайте лиги.

Тарасенко оформил дубль в первом матче полуфинальной серии Западной конференции против «Даллас Старз», благодаря чему «Блюз» выиграли со счётом 3:2.

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Первой звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Чарли Койл, который забросил две шайбы в первом матче с «Коламбус Блю Джекетс». Вторая его шайба принесла «Бостону» победу в овертайме.

Замкнул тройку голкипер «Бостона» Туукка Раск, который в игре с «Коламбусом» отразил 20 бросков из 22.

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