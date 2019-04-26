«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным

Сан-Хосе, США, , 10:22 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что с 21-летним форвардом был подписан контракт новичка.

«Его навыки позволили ему стать одним из лучших снайперов КХЛ до 22 лет. Мы рады видеть его в нашем клубе», — заявил генеральный менеджер клуба Даг Уилсон.

Отметим, что Юртайкин выступал в составе ярославского «Локомотива». В сезоне 2018/19 он сыграл в 40 матчах и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина форвард отметился одной результативной передачей в восьми матчах.

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