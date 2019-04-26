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«Кузбасс» вышел в финал волейбольной Суперлиги, обыграв «Зенит»

Спорт

Кемеровский клуб выиграл серию до двух побед со счётом 2:0

Санкт-Петербург, 26 апреля 2019, 10:01 — REGNUM  Кемеровский «Кузбасс» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» во втором матче полуфинальной серии волейбольной Суперлиги.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:23) в пользу кемеровской команды.

Добавим, что ранее «Кузбасс» одержал победу в первой полуфинальной встрече. Таким образом, кемеровский клуб выиграл серию до двух побед и вышел в финал Суперлиги.

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