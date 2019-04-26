Пятница, 26 Апреля 2019 года
10:01:19 МСК

Азаренко обыграла Плишкову на турнире в Штутгарте

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4

Азаренко обыграла Плишкову на турнире в Штутгарте
Christian Mesiano
Виктория Азаренко

Штутгарт, Германия, 26 апреля 2019, 09:40 — REGNUM  Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой во втором круге турнира в Штутгарте. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Азаренко восемь раз не подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта. На счету её соперницы девять эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

Читайте также: Кузнецова проиграла Вондроушовой на турнире в Стамбуле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить