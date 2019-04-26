«Сан-Антонио» сравнял счёт в серии с «Денвером» в плей-офф НБА

Сан-Антонио, США, , 09:26 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 120:103.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 12 подборов.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал форвард Ламаркус Олдридж, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Сан-Антонио» сравнял счёт в серии — 3:3. Седьмой матч состоится 28 апреля в Денвере.

«Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 120:103 (34:24, 30:36, 26:25, 30:18).

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