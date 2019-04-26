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В тульском Щёкине стартовало строительство новой ледовой арены

Спорт

Старт проекту дал глава региона, а легенды российского хоккея

В тульском Щёкине стартовало строительство новой ледовой арены
Иллюстрация: Управление пресс-службы правительства Тульской области
Алексей Дюмин, Борис Сокол и знаменитые хоккеисты оставили памятные подписи на вратарской клюшке

Щёкино, Тульская область, 26 апреля 2019, 09:04 — REGNUM  Церемония символической закладки капсулы и камня в ознаменование начала строительства ледовой арены в Щёкине Тульской области состоялась 25 апреля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В церемонии приняли участие губернатор Алексей Дюмин, президент ОАО «Щекиноазот» Борис Сокол, легенды хоккея Александр Якушев, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Павел Буре и Сергей Федоров.

Глава региона, выступая на церемонии, напомнил, что в Щёкине была собственная хоккейная команда — «Корд», и подчеркнул: строительство ледовой арены даёт старт возрождению хоккейных традиций.

«Уверен, что этот проект даст ещё больший импульс воспитанию молодых звёздочек, которые будут представлять нашу область на чемпионатах мира и олимпийских играх. Мы должны растить своих чемпионов», — подчеркнул тульский губернатор.

Новая ледовая арена рассчитана на 600 зрительских мест. Построить объект планируется чуть больше чем за год.

«Хоккей — это игра, которая позволяет человеку раскрыться не только физически, но и закаляет его характер. Поэтому ее любят миллионы людей», — подчеркнул Александр Якушев.

«Мне приятно видеть, что в области развивается не только хоккей, но и футбол. Тульский «Арсенал» сегодня является грозой для любой команды. Кроме того, в регионе развиваются баскетбол и волейбол, а еще в планах — развитие спортивной инфраструктуры. Занимайтесь спортом!» — сказал Павел Буре.

Алексей Дюмин, Борис Сокол и хоккеисты оставили памятные подписи на вратарской клюшке, которая будет храниться в музее ледовой арены.

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Хоккей
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