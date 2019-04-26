Сборная России по хоккею проиграла Латвии во втором матче Еврочелленджа

Рига, , 08:51 — REGNUM Сборная России по хоккею на выезде потерпела поражение от команды Латвии в матче Еврочелленджа. Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:2.

В составе российской команды шайбу забросил защитник Артём Зуб после передачи Ильи Ковальчука. В составе сборной Латвии отличились Рональд Кениньш и Каспарс Даугавиньш.

Напомним, ранее сборные России и Латвии провели первый матч Еврочелленджа, в котором российские хоккеисты одержали победу со счётом 4:2.

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