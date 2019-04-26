Соединённые Штаты Америки, , 08:38 — REGNUM

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила от работы арбитров седьмого матча между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает ESPN.

Хоккейный арбитр (cc) Saruwine

Отмечается, что судьи Эрик Фурлатт и Дэн О’Хэллоран не будут работать на матчах второго раунда плей-офф НХЛ.

Такое решение связано с ошибкой, которая была допущена в третьем периоде матча «Сан-Хосе» — «Вегас», когда форвард «Вегаса» Коди Икин грубо атаковал капитана «Шаркс» Джо Павелски, в результате чего тот получил травму.

Арбитры удалили Икина на пять минут и назначили ему матч-штраф. Играя в меньшинстве и ведя в счёте с разницей в три шайбы, «Вегас» пропустил четыре гола в течение четырёх минут. В результате матч завершился победой «Сан-Хосе» в овертайме — 5:4, что позволило «Шаркс» победить в серии.

Читайте также: «Сан-Хосе» вырвал победу в серии у «Вегаса» в драматичном седьмом матче