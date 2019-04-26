20 спортсменов из Чувашии претендуют на участие в Олимпиаде: список

Чебоксары, , 08:28 — REGNUM В Чувашии определены спортсмены, которые будут претендовать на участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в 2020 году в Токио. В основной состав сборной России претендуют 11 человек, в резервный — девять спортсменов. Это следует из распоряжения о назначении стипендий спортсменам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Премьер-министр Чувашии Иван Моторин подписал распоряжение о назначении стипендий спортсменам — кандидатам в спортивные сборные команды России для участия в Олимпийских и Паралимпийских летних играх в 2020 году, который пройдут в Токио (Япония).

Стипендии в размере 30 тыс. рублей ежемесячно до 31 августа 2020 года будут получать 11 спортсменов. Это легкоатлеты Татьяна Архипова, Анжелика Сидорова, Клавдия Афанасьева, Екатерина Ишова, Алина Прокопьева, маунтинбайкеры Ирина Калентьева и Ольга Терентьева, гимнаст Владислав Поляшов, борчиха Мария Кузнецова, тяжелоатлеты Александра Козлова и Александр Мышов.

Кандидатам в резервный олимпийский состав будут выплачивать по 15 тыс. рублей. В списке — девять человек: Елена Наговицына, Марина Максимова, Надежда Мокеева, Марина Новикова, Кирилл Фролов (легкая атлетика), Вероника Чумикова, Евгения Захарченко (вольная борьба), Ирина Баймулкина, Яна Мохина (тяжёлая атлетика).

В состав основной сборной России по паралимпийским видам спорта могут войти легкоатлетка Елена Иванова, бадминтонисты Илья Паргеев и Юрий Степанов. Им будет выплачиваться по 30 тыс. рублей ежемесячно. Стипендию в размере 15 тыс. рублей будет получать кандидат в резервный состав паралимпийской сборной РФ легкоатлет Денис Гаврилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 11 чувашских спортсменов, ранее включенных в национальную олимпийскую команду, в Бразилию поехали только четверо: велогонщица Ирина Калентьева, гимнасты Дарья Спиридонова, Владислав Поляшов (резервный состав) и Евгения Шеглунова (резервный состав). Олимпийскую медаль сборной принесла уроженка Новочебоксарска, учащаяся московской школы «Самбо-70» Дарья Спиридонова, которая завоевала «серебро» в командных состязаниях. Лидер национальной сборной по маунтинбайку Ирина Калентьева финишировала на Олимпиаде 17-й. В соревнованиях также участвовала уроженка Чувашии, штангистка Наталья Хлесткина.