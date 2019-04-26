«Сент-Луис» вышел вперёд в серии с «Далласом» благодаря дублю Тарасенко

Сент-Луис, США, , 08:20 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко, ещё одну шайбу забросил Робби Фаббри после передачи Ивана Барбашева.

В составе «Далласа» отличились нападающие Джейсон Спецца и Джейми Бенн.

Таким образом, «Сент-Луис» вышел вперёд в серии с «Далласом» — 1:0. Следующий матч состоится 27 апреля в Сент-Луисе.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

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